Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1905

Дата смерти

10.10.1978

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
1905

Отец: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Мать: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Рустямов Венер Хасанович

Мать ребёнка: Рустямова Хасания Махмутовна

г. Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
22.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Хасания Махмутовна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Хасания Махмутовна

с. Нижнесюрюбаево, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рустямова Хасания Махмутовна

Смерть
10.10.1978
г.Мелеуз , БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Мелеуз, БАССР
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