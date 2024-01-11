Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1905
Дата смерти10.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1938
Мать ребёнка: Рустямова Хасания Махмутовна
г. Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
22.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рустямова Хасания Махмутовна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рустямова Хасания Махмутовна
с. Нижнесюрюбаево, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1978
г.Мелеуз , БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Мелеуз, БАССР