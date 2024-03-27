Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРустямова (Арсланова) Мархаба Закировна

Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна

Место рождения

?

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

03.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1895

Сын: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Исхакова Гильмибаян Фаттаховна

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
03.10.1955
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
с. Ибраево, Кугарчинский р-н, Башкирия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close