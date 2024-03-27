Рустямова (Юртеева) Хасания Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямова (Юртеева) Хасания Махмутовна

Место рождения

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев

Дата рождения

12.01.1913

Дата смерти

30.12.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Рустямов Венер Хасанович

Отец ребёнка: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

г. Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
22.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

с. Нижнесюрюбаево, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

Смерть
30.12.1992
г. Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Мелеуз, РБ, РФ
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