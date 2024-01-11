Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рустямов Нажип Насибуллович
Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966