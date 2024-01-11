Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Мать: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустямов Нажип Насибуллович

Мать ребёнка: Рустямова Ракига Халиловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рустямова Ракига Халиловна

Смерть
1966
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