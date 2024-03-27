Баймурзин Нуритдин Хайретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаймурзин Нуритдин Хайретдинович

Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

Место рождения

Челябинская обл., Аргаяшский р-н, д. Колупаева

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская обл., Аргаяшский р-н, д. Колупаева
Рождение ребёнка
1932

Сын: Баймурзин Яркай Нуритдинович

Мать ребёнка: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

д.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.04.1935

Сын: Баймурзин Ирик Нуритдинович

Мать ребёнка: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

д.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985643634/
Баймурзин Нуртдин красноармеец Дата рождения __.__.1907 Место рождения Челябинская обл., Аргаяшский р-н, д. Колупаева Дата и место призыва 24.08.1942 Аргаяшский РВК, Челябинская обл., Аргаяшский р-н В... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close