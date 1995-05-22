Паньшин Пётр Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1891
Дата смерти31.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1891
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Иванова Галина Петровна
Мать ребёнка: Паньшина Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
04.04.1924
Дочь: Ветлугина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Паньшина Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паньшина Зоя Андреевна
Смерть
31.05.1955