Паньшин Пётр Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньшин Пётр Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1891

Дата смерти

31.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1891

Отец: Паньшин Лука Григорьевич

Мать: Паньшина Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Иванова Галина Петровна

Мать ребёнка: Паньшина Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1924

Дочь: Ветлугина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Паньшина Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паньшина Зоя Андреевна

Смерть
31.05.1955
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