Иванова (Паньшина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Паньшина) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1915

Дата смерти

22.05.1995

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1915

Отец: Паньшин Пётр Лукич

Мать: Паньшина Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.05.1995
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