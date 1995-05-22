Иванова (Паньшина) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1915
Дата смерти22.05.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1915
Отец: Паньшин Пётр Лукич
Мать: Паньшина Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.05.1995