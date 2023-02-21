Паньшина (Деева) Зоя Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньшина (Деева) Зоя Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деев Андрей Фёдорович

Мать: Деева Акулина Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Иванова Галина Петровна

Отец ребёнка: Паньшин Пётр Лукич

Рождение ребёнка
04.04.1924

Дочь: Ветлугина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Паньшин Пётр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паньшин Пётр Лукич

Смерть
Неизвестно
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