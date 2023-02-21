Паньшина (Деева) Зоя Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деев Андрей Фёдорович
Мать: Деева Акулина Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Иванова Галина Петровна
Отец ребёнка: Паньшин Пётр Лукич
Рождение ребёнка
04.04.1924
Дочь: Ветлугина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Паньшин Пётр Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паньшин Пётр Лукич
Смерть
Неизвестно