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Мухин Иван Якимович

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1723 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1768 г.р.
Вычислено 1773 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.

Отец: Мухин Яким Иванович

Мать: Соплина Наталья Макаровна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Мухина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зубарева Мария Васильевна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Сын: Мухин Емельян Иванович

Мать ребёнка: Зубарева Мария Васильевна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Мухин Степан Иванович

Мать ребёнка: Зубарева Мария Васильевна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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