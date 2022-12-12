Мухин Иван Якимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.
Отец: Мухин Яким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Мухина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зубарева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Мать ребёнка: Зубарева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Мать ребёнка: Зубарева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно