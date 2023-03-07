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Мухин Яким Иванович

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1770 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1698 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1758 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Мухин Иван Игнатьевич

Мать: Кротова Анастасия Емельяновна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Мухин Иван Якимович

Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Мухин Марья Якимович

Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Мухин Степан Якимович

Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Дочь: Мухин Марфа Якимович

Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Мухин Потап Якимович

Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Мухин Артамон Якимович

Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1770 ст.
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