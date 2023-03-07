Мухин Яким Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1770 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Мухин Иван Якимович
Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Мухин Марья Якимович
Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Дочь: Мухин Марфа Якимович
Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Мухин Потап Якимович
Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Мать ребёнка: Соплина Наталья Макаровна
Смерть
Около 1770 ст.