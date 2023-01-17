Соплина Наталья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплина Наталья Макаровна

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Место рождения

д. Копачевская (Орловский уезд, Пищальская волость)

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1781 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1758 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Соплин Макар -

Мать: не указана

д. Копачевская (Орловский уезд, Пищальская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Мухин Иван Якимович

Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Мухин Марья Якимович

Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Мухин Степан Якимович

Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Дочь: Мухин Марфа Якимович

Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Мухин Потап Якимович

Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Мухин Артамон Якимович

Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1781 ст.
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