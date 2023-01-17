Соплина Наталья Макаровна
Место рожденияд. Копачевская (Орловский уезд, Пищальская волость)
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1781 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Соплин Макар -
Мать: не указана
д. Копачевская (Орловский уезд, Пищальская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Мухин Иван Якимович
Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Мухин Марья Якимович
Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Дочь: Мухин Марфа Якимович
Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Мухин Потап Якимович
Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Отец ребёнка: Мухин Яким Иванович
Смерть
Около 1781 ст.