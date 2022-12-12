Мухин Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1773 ст.
Дата смертиОколо 1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773 ст.
Отец: Мухин Иван Якимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Дочь: Мухина Прасковья Степановна
Мать ребёнка: - Елена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Мать ребёнка: - Елена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Мать ребёнка: - Елена -
Смерть
Около 1839 ст.