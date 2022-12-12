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Мухин Степан Иванович

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1773 ст.

Дата смерти

Около 1839 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1735 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773 ст.

Отец: Мухин Иван Якимович

Мать: Зубарева Мария Васильевна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Дочь: Мухина Прасковья Степановна

Мать ребёнка: - Елена -

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Мухин Степан Степанович

Мать ребёнка: - Елена -

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Мухин Степан Степанович

Мать ребёнка: - Елена -

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1839 ст.
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