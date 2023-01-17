Мухина Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1816 ст.
Отец: Мухин Степан Иванович
Мать: - Елена -
Бракосочетание
12.02.1840
Бракосочетание
12.02.1840
Рождение ребёнка
25.05.1841 ст.
Дочь: Мухина Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
24.02.1843 ст.
Дочь: Мухина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
15.06.1844 ст.
Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1847 или 1848
Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около ?.09.1850 ст.
Дочь: Мухина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно