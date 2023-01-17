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Мухина Прасковья Степановна

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.

Отец: Мухин Степан Иванович

Мать: - Елена -

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
12.02.1840

Муж: Мухин Андрей Гаврилович

Бракосочетание
12.02.1840

Муж: Мухин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
25.05.1841 ст.

Дочь: Мухина Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.02.1843 ст.

Дочь: Мухина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.06.1844 ст.

Сын: Мухин Евсевий Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847 или 1848

Сын: Мухин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1850 ст.

Дочь: Мухина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Мухин Андрей Гаврилович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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