- Елена -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Дочь: Мухина Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Мухин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Отец ребёнка: Мухин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Отец ребёнка: Мухин Степан Иванович
Смерть
Неизвестно