Серкова (Крыгина) Анна
Место рождения
Дата рождения03.12.1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1785
Отец: Крыгинъ Родионъ
Мать: Крыгина Аксинья
Бракосочетание
26.01.1808
Муж: Серковъ Кузьма
Рождение ребёнка
08.11.1809
Сын: Серковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Серковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Спигина Екатерина
Отец ребёнка: Серковъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.10.1813
Сын: Серковъ Григорий
Отец ребёнка: Серковъ Кузьма
Рождение ребёнка
07.01.1817
Сын: Серковъ Иванъ
Отец ребёнка: Серковъ Кузьма