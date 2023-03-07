Серкова (Крыгина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Крыгина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.12.1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1785

Отец: Крыгинъ Родионъ

Мать: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1808

Муж: Серковъ Кузьма

Рождение ребёнка
08.11.1809

Сын: Серковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Серковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Спигина Екатерина

Отец ребёнка: Серковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1813

Сын: Серковъ Григорий

Отец ребёнка: Серковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1817

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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