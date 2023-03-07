Крыгинъ Трофимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыгинъ Трофимъ

Крыгинъ Трофимъ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

17.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Крыгинъ Родионъ

Мать: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Жена: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Крыгинъ Тимофей

Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1810

Дочь: Крыгина Мавра

Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ляпкина Василиса

Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1815

Дочь: Кофейникова Аксинья

Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1817

Сын: Крыгинъ Тимофей

Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Грошева Стефанида

Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.04.1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close