Крыгинъ Трофимъ
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти17.04.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Крыгинъ Родионъ
Мать: Крыгина Аксинья
Бракосочетание
27.01.1807
Жена: Крыгина Ефросинья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Крыгинъ Тимофей
Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья
Рождение ребёнка
07.05.1810
Дочь: Крыгина Мавра
Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ляпкина Василиса
Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья
Рождение ребёнка
22.01.1815
Дочь: Кофейникова Аксинья
Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья
Рождение ребёнка
03.05.1817
Сын: Крыгинъ Тимофей
Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Грошева Стефанида
Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Крыгина Ефросинья
Смерть
17.04.1850