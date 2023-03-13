Крыгинъ Родионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Родионъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

19.01.1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Крыгинъ Степанъ

Мать: Крыгина Прасковья

Рождение ребёнка
03.12.1785

Дочь: Серкова Анна

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Крыгинъ Трофимъ

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Калинина Прасковья

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Крыгинъ Федоръ

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1800

Сын: Крыгинъ Егоръ

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1804

Сын: Крыгинъ Григорий

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Крыгинъ Иванъ

Мать ребёнка: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Аксинья

Смерть
19.01.1814
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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