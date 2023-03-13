Крыгинъ Родионъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти19.01.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Крыгинъ Степанъ
Мать: Крыгина Прасковья
Рождение ребёнка
03.12.1785
Дочь: Серкова Анна
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Крыгинъ Трофимъ
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Калинина Прасковья
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Крыгинъ Федоръ
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Рождение ребёнка
23.04.1800
Сын: Крыгинъ Егоръ
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Рождение ребёнка
28.01.1804
Сын: Крыгинъ Григорий
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Крыгинъ Иванъ
Мать ребёнка: Крыгина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Аксинья
Смерть
19.01.1814