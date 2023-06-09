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Крыгинъ Егоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.04.1800

Дата смерти

01.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1800

Отец: Крыгинъ Родионъ

Мать: Крыгина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1818
Военная служба
1818
Рождение ребёнка
26.03.1843

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Анна Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1845

Сын: Крыгинъ Яковъ

Мать ребёнка: Анна Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1848

Сын: Крыгинъ Андрей

Мать ребёнка: Анна Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1851

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Анна Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1853

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Анна Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

Смерть
01.03.1854
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан