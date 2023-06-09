Крыгинъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения23.04.1800
Дата смерти01.03.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1800
Отец: Крыгинъ Родионъ
Мать: Крыгина Аксинья
Военная служба
1818
Военная служба
1818
Рождение ребёнка
26.03.1843
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
28.04.1845
Сын: Крыгинъ Яковъ
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
14.10.1848
Сын: Крыгинъ Андрей
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
03.03.1851
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
19.05.1853
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Смерть
01.03.1854