Грошева (Крыгина) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева (Крыгина) Стефанида

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Крыгинъ Трофимъ

Мать: Крыгина Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.05.1850

Муж: Грошевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1851

Дочь: Грошева Ирина

Отец ребёнка: Грошевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1853

Дочь: Лешина Агафья

Отец ребёнка: Грошевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1854

Сын: Грошевъ Иванъ

Отец ребёнка: Грошевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1855

Дочь: Грошева Вавара

Отец ребёнка: Грошевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1855

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Грошевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1857

Дочь: Грошева Елизавета

Отец ребёнка: Грошевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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