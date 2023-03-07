Грошева (Крыгина) Стефанида
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Крыгинъ Трофимъ
Мать: Крыгина Ефросинья
Бракосочетание
29.05.1850
Муж: Грошевъ Алексей
Рождение ребёнка
14.04.1851
Дочь: Грошева Ирина
Отец ребёнка: Грошевъ Алексей
Рождение ребёнка
20.04.1853
Дочь: Лешина Агафья
Отец ребёнка: Грошевъ Алексей
Рождение ребёнка
25.09.1854
Сын: Грошевъ Иванъ
Отец ребёнка: Грошевъ Алексей
Рождение ребёнка
18.11.1855
Дочь: Грошева Вавара
Отец ребёнка: Грошевъ Алексей
Рождение ребёнка
18.11.1855
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Грошевъ Алексей
Рождение ребёнка
08.10.1857
Дочь: Грошева Елизавета
Отец ребёнка: Грошевъ Алексей