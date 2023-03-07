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Спигина (Серкова) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

?.11.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Серковъ Кузьма

Мать: Серкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Спигинъ-Варворкинъ Василий

Отец ребёнка: Спигинъ-Варворкинъ Семенъ

Рождение ребёнка
26.07.1835

Дочь: Квашенникова Соломония

Отец ребёнка: Спигинъ-Варворкинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спигинъ-Варворкинъ Семенъ

Смерть
?.11.1837
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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