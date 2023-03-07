Спигина (Серкова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти?.11.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Серковъ Кузьма
Мать: Серкова Анна
Рождение ребёнка
01.01.1833
Сын: Спигинъ-Варворкинъ Василий
Отец ребёнка: Спигинъ-Варворкинъ Семенъ
Рождение ребёнка
26.07.1835
Дочь: Квашенникова Соломония
Отец ребёнка: Спигинъ-Варворкинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1837