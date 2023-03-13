Спигинъ-Варворкинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпигинъ-Варворкинъ Василий

Спигинъ-Варворкинъ Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833

Отец: Спигинъ-Варворкинъ Семенъ

Мать: Спигина Екатерина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close