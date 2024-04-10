Костромина (Бакутина) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Бакутина) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: Рябова Екатерина Алексаеевна

Отец ребёнка: Костромин Алексей Меркиянович

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: Осина Аграфена (Груня) Алексеевна

Отец ребёнка: Костромин Алексей Меркиянович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Костромин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Костромин Алексей Меркиянович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Алексей Меркиянович

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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