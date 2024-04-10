Костромина (Бакутина) Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: Рябова Екатерина Алексаеевна
Отец ребёнка: Костромин Алексей Меркиянович
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: Осина Аграфена (Груня) Алексеевна
Отец ребёнка: Костромин Алексей Меркиянович
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Костромин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Костромин Алексей Меркиянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно