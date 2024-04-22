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Костромин Алексей Меркиянович

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.03.1881

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881

Отец: Костромин Мартиниян Евлампиев

Мать: Костромина Аксинья Андреева

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: Рябова Екатерина Алексаеевна

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: Осина Аграфена (Груня) Алексеевна

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Сергеевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Костромин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Сергеевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Пелагея Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1946
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