Костромин Алексей Меркиянович
Место рождения
Дата рождения12.03.1881
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: Рябова Екатерина Алексаеевна
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: Осина Аграфена (Груня) Алексеевна
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Костромин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946