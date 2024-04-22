Осина (Костромина) Аграфена (Груня) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1909
Дата смерти15.03.1977
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1909
Рождение ребёнка
31.01.1935
Отец ребёнка: Осин Федор Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1937
Дочь: Бондарева Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Осин Федор Ильич
Рождение ребёнка
22.03.1940
Дочь: Галкина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Осин Федор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осин Федор Ильич
Смерть
15.03.1977