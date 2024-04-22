Осина (Костромина) Аграфена (Груня) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осина (Костромина) Аграфена (Груня) Алексеевна

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.09.1909

Дата смерти

15.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1909

Отец: Костромин Алексей Меркиянович

Мать: Костромина Пелагея Сергеевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.01.1935

Сын: Осин Валентин Федорович

Отец ребёнка: Осин Федор Ильич

Рождение ребёнка
14.04.1937

Дочь: Бондарева Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Осин Федор Ильич

Рождение ребёнка
22.03.1940

Дочь: Галкина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Осин Федор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осин Федор Ильич

Смерть
15.03.1977
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