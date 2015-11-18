Осин Валентин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1935
Дата смерти18.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935
Рождение ребёнка
13.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осина Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
24.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осина Нина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осина Нина Гавриловна
Смерть
18.11.2015