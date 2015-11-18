Осин Валентин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осин Валентин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1935

Дата смерти

18.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935

Отец: Осин Федор Ильич

Мать: Осина Аграфена (Груня) Алексеевна

Рождение ребёнка
13.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осина Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
24.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осина Нина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осина Нина Гавриловна

Смерть
18.11.2015
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