Осина (Ишутина) Нина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1940
Дата смерти25.12.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осин Валентин Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осин Валентин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1997