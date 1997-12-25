Осина (Ишутина) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осина (Ишутина) Нина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1940

Дата смерти

25.12.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осин Валентин Федорович

Рождение ребёнка
24.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осин Валентин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осин Валентин Федорович

Смерть
25.12.1997
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