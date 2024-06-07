Высоцкий Макар Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Высоцкий Алексей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Усенко (Высоцкая) София Макаровна
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Высоцкая) Пелагея Макаровна
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Высоцкая) Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Высоцкая) Александра Макаровна
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Рождение ребёнка
27.09.1877
Сын: Высоцкий Сергей Макарович
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Высоцкий Николай Макарович
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Рождение ребёнка
23.12.1882
Сын: Высоцкий Николай Макарович
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Высоцкий Сафрон Макарович
Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна
Смерть
1916