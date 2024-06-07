Высоцкий Макар Алексеевич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Высоцкий Макар Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Высоцкий Алексей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Усенко (Высоцкая) София Макаровна

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Высоцкая) Пелагея Макаровна

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Высоцкая) Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Высоцкая) Александра Макаровна

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Рождение ребёнка
27.09.1877

Сын: Высоцкий Сергей Макарович

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Высоцкий Николай Макарович

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Высоцкий Николай Макарович

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Высоцкий Сафрон Макарович

Мать ребёнка: Высоцкая София Иоановна

Смерть
1916

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