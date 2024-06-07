Высоцкий Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Корнилий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23
Сын: Высоцкий Федор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Высоцкий Макар Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно