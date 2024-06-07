Высоцкий Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкий Алексей

Высоцкий Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Корнилий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23

Сын: Высоцкий Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Высоцкий Макар Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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