Высоцкая София Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Усенко (Высоцкая) София Макаровна
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Высоцкая) Пелагея Макаровна
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Высоцкая) Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Высоцкая) Александра Макаровна
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1877
Сын: Высоцкий Сергей Макарович
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Высоцкий Николай Макарович
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1882
Сын: Высоцкий Николай Макарович
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Высоцкий Сафрон Макарович
Отец ребёнка: Высоцкий Макар Алексеевич
Смерть
Неизвестно