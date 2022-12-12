Самылов Филимон Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1775 ст.
Дата смерти1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775 ст.
Бракосочетание
Между 1793 и 1800 ст.
Жена: - Неонила Михайловна
Бракосочетание
Между 1799 и 1806 ст.
Жена: - Неонила Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Самылов Григорий Филимонович
Мать ребёнка: - Неонила Михайловна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Самылов Самуил Филимонович
Мать ребёнка: - Неонила Михайловна
Смерть
1828 ст.