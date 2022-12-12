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Самылов Филимон Гаврилович

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1775 ст.

Дата смерти

1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775 ст.

Отец: Самылов Гавриил Васильевич

Мать: Балезина Пелагея Лаврентьевна

Загоски, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Между 1793 и 1800 ст.

Жена: - Неонила Михайловна

Бракосочетание
Между 1799 и 1806 ст.

Жена: - Неонила Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Самылов Григорий Филимонович

Мать ребёнка: - Неонила Михайловна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Самылов Самуил Филимонович

Мать ребёнка: - Неонила Михайловна

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
1828 ст.
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