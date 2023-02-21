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- Неонила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: - Михаил -

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1793 и 1800 ст.

Муж: Самылов Филимон Гаврилович

Бракосочетание
Между 1799 и 1806 ст.

Муж: Самылов Филимон Гаврилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Самылов Григорий Филимонович

Отец ребёнка: Самылов Филимон Гаврилович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Самылов Самуил Филимонович

Отец ребёнка: Самылов Филимон Гаврилович

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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