- Неонила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: - Михаил -
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1793 и 1800 ст.
Бракосочетание
Между 1799 и 1806 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Самылов Григорий Филимонович
Отец ребёнка: Самылов Филимон Гаврилович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Самылов Самуил Филимонович
Отец ребёнка: Самылов Филимон Гаврилович
Смерть
Неизвестно