Самылов Самуил Филимонович
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Самылов Филимон Гаврилович
Мать: - Неонила Михайловна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Самылов Василий Самуилович
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Самылов Степан Самуилович
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Самылова Прасковья Самуиловна
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Самылова Прасковья' Самуиловна
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
25.07.1850 ст.
Дочь: Самылова Евдокия Самуиловна
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
26.05.1852 ст.
Дочь: Самылова Марфа Самуиловна
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
?.08.1856 ст.
Сын: Самылов Дмитрий Самуилович
Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна
Смерть
Неизвестно