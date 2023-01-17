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Самылов Самуил Филимонович

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Самылов Филимон Гаврилович

Мать: - Неонила Михайловна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Самылов Павел Самуилович

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Самылов Василий Самуилович

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Самылов Степан Самуилович

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Самылова Прасковья Самуиловна

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Самылова Прасковья' Самуиловна

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
25.07.1850 ст.

Дочь: Самылова Евдокия Самуиловна

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.1852 ст.

Дочь: Самылова Марфа Самуиловна

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
?.08.1856 ст.

Сын: Самылов Дмитрий Самуилович

Мать ребёнка: - Евдокия Макаровна

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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