Балезина Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балезина Пелагея Лаврентьевна

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Место рождения

Коробовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1706 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: Балезин Лаврентий Исакович

Мать: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Между 1761 и 1768

Муж: Самылов Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Самылова Мавра Гавриловна

Отец ребёнка: Самылов Гавриил Васильевич

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Самылов Филимон Гаврилович

Отец ребёнка: Самылов Гавриил Васильевич

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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