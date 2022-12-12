Балезина Пелагея Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: Балезин Лаврентий Исакович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1761 и 1768
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Самылова Мавра Гавриловна
Отец ребёнка: Самылов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Сын: Самылов Филимон Гаврилович
Отец ребёнка: Самылов Гавриил Васильевич
Смерть
Неизвестно