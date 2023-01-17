Балезин Лаврентий Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалезин Лаврентий Исакович

Балезин Лаврентий Исакович

avatar

Место рождения

Коробовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Около 1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1677 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: Балезин Исак Фёдорович

Мать: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Балезин Тихон Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Балезина Пелагея Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1744 ст.

Сын: Балезин Фёдор Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1763 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close