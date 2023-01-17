Балезин Лаврентий Исакович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиОколо 1763 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: Балезин Исак Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Балезин Тихон Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Балезина Пелагея Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1744 ст.
Сын: Балезин Фёдор Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1763 ст.