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Самылов Гавриил Васильевич

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Около 1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1723 г.р.

Мать

Вычислено 1717 г.р.

Жена

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: Самылов Василий Иванович

Мать: Бакулина Ирина Филипповна

Загоски, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Между 1761 и 1768

Жена: Балезина Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Самылова Мавра Гавриловна

Мать ребёнка: Балезина Пелагея Лаврентьевна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Самылов Филимон Гаврилович

Мать ребёнка: Балезина Пелагея Лаврентьевна

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1798 ст.
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