Самылов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиОколо 1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.
Бракосочетание
Между 1761 и 1768
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Самылова Мавра Гавриловна
Мать ребёнка: Балезина Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Сын: Самылов Филимон Гаврилович
Мать ребёнка: Балезина Пелагея Лаврентьевна
Смерть
Около 1798 ст.