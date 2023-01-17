Самылов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1746 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Самылов Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Самылов Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Бакулина Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Сын: Самылов Перфил Васильевич
Мать ребёнка: Бакулина Ирина Филипповна
Смерть
Около 1746 ст.