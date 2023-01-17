Самылов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылов Василий Иванович

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1746 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Самылов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Самылов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Бакулина Ирина Филипповна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Самылов Перфил Васильевич

Мать ребёнка: Бакулина Ирина Филипповна

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1746 ст.
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