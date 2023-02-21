Бакулина Ирина Филипповна
Место рожденияд. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1717 ст.
Отец: Бакулин Филипп Семенович
Мать: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Самылов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Самылов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Сын: Самылов Перфил Васильевич
Отец ребёнка: Самылов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно