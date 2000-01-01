Храмцов Назарий Трофимович
Место рожденияВологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Дата рождения10.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1876 ст.
Отец: Храмцов Трофим Леонтьев
Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Бракосочетание
16.04.1906 ст.
Вологодский уезд Богородская волость д. Шарманово
Смерть
Неизвестно
Ярославская область г. Рыбинск