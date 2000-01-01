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Храмцов Назарий Трофимович

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Место рождения

Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово

Дата рождения

10.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1876 ст.

Отец: Храмцов Трофим Леонтьев

Мать: Храмцова Наталья Дмитрева

Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Бракосочетание
16.04.1906 ст.

Жена: Храмцова Наталья Яковлева

Вологодский уезд Богородская волость д. Шарманово
Смерть
Неизвестно
Ярославская область г. Рыбинск
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