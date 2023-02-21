Храмцова (Малова) Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмцова (Малова) Наталья Яковлева

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Место рождения

Тверская губерния Кашинский уезд Литвиновская волость деревня Высокая

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губерния Кашинский уезд Литвиновская волость деревня Высокая
Бракосочетание
16.04.1906 ст.

Муж: Храмцов Назарий Трофимович

Вологодский уезд Богородская волость д. Шарманово
Смерть
Неизвестно
Ярославская область г. Рыбинск
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