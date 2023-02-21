Храмцова (Малова) Наталья Яковлева
Место рожденияТверская губерния Кашинский уезд Литвиновская волость деревня Высокая
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская губерния Кашинский уезд Литвиновская волость деревня Высокая
Бракосочетание
16.04.1906 ст.
Вологодский уезд Богородская волость д. Шарманово
Смерть
Неизвестно
Ярославская область г. Рыбинск