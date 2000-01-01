Храмцов Трофим Леонтьев
Место рожденияВологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Дата рождения07.04.1845 ст.
Дата смерти03.08.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Рождение ребёнка
10.10.1876 ст.
Сын: Храмцов Назарий Трофимович
Мать ребёнка: Храмцова Наталья Дмитрева
Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Смерть
03.08.1909 ст.
Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово