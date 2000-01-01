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Храмцов Трофим Леонтьев

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Место рождения

Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово

Дата рождения

07.04.1845 ст.

Дата смерти

03.08.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Рождение ребёнка
10.10.1876 ст.

Сын: Храмцов Назарий Трофимович

Мать ребёнка: Храмцова Наталья Дмитрева

Вологодская губерния Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
Смерть
03.08.1909 ст.
Вологодский уезд Богородская волость деревня Шарманово
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