Горшенинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей
Мать: Горшенина Татьяна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горшенинъ Никита
Мать ребёнка: Горшенина Аксинья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшенина Аксинья
Рождение ребёнка
18.04.1838
Сын: Горшенинъ Семенъ
Мать ребёнка: Горшенина Аксинья
Рождение ребёнка
27.09.1840
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Горшенина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Аксинья