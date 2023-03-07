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Горшенинъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей

Мать: Горшенина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Горшенинъ Никита

Мать ребёнка: Горшенина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшенина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1838

Сын: Горшенинъ Семенъ

Мать ребёнка: Горшенина Аксинья

Рождение ребёнка
27.09.1840

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Горшенина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Аксинья

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