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Горшенинъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1838

Отец: Горшенинъ Петръ

Мать: Горшенина (Самарина) Аксинья

Бракосочетание
16.06.1861

Жена: Горшенина (Перехватова) Агрипина

Рождение ребёнка
08.01.1866

Дочь: (Горшенина) Татіана

Мать ребёнка: Горшенина (Перехватова) Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1870

Дочь: (Горшенина) Еѵѳимія

Мать ребёнка: Горшенина (Перехватова) Агрипина

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

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