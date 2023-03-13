Горшенинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1838
Отец: Горшенинъ Петръ
Бракосочетание
16.06.1861
Рождение ребёнка
08.01.1866
Дочь: (Горшенина) Татіана
Мать ребёнка: Горшенина (Перехватова) Агрипина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1870
Дочь: (Горшенина) Еѵѳимія
Мать ребёнка: Горшенина (Перехватова) Агрипина
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область