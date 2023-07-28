Любимова (Горшенина) Ненила
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти17.07.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей
Мать: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1808
Сын: Любимовъ Григорий
Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Гордеева Анисья
Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
23.06.1812
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
04.01.1815
Дочь: Любимова Домна
Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
07.06.1817
Дочь: Любимова Акулина
Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
01.09.1820
Дочь: Миногина Марфа
Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Варворкина Аксинья
Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Герасимъ
Смерть
17.07.1841