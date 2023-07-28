Любимова (Горшенина) Ненила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Горшенина) Ненила

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

17.07.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей

Мать: Горшенина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1808

Сын: Любимовъ Григорий

Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Гордеева Анисья

Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1812

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1815

Дочь: Любимова Домна

Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1817

Дочь: Любимова Акулина

Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1820

Дочь: Миногина Марфа

Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Варворкина Аксинья

Отец ребёнка: Любимовъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Герасимъ

Смерть
17.07.1841
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан