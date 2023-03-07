Миногина (Любимова) Марфа
Место рождения
Дата рождения01.09.1820
Дата смерти25.02.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1820
Отец: Любимовъ Герасимъ
Мать: Любимова Ненила
Рождение ребёнка
07.01.1840
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
14.09.1844
Сын: Миногинъ Семенъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
28.09.1846
Сын: Миногинъ Романъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Рождение ребёнка
16.02.1849
Сын: Миногинъ Левъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
25.02.1849