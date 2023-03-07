Миногина (Любимова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Любимова) Марфа

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1820

Дата смерти

25.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1820

Отец: Любимовъ Герасимъ

Мать: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1840

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1844

Сын: Миногинъ Семенъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1846

Сын: Миногинъ Романъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1849

Сын: Миногинъ Левъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
25.02.1849
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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