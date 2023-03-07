Любимовъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти16.08.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Любимовъ Дмитрий
Мать: Любимова Агафья
Рождение ребёнка
28.01.1808
Сын: Любимовъ Григорий
Мать ребёнка: Любимова Ненила
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Гордеева Анисья
Мать ребёнка: Любимова Ненила
Рождение ребёнка
23.06.1812
Сын: Любимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Любимова Ненила
Рождение ребёнка
04.01.1815
Дочь: Любимова Домна
Мать ребёнка: Любимова Ненила
Рождение ребёнка
07.06.1817
Дочь: Любимова Акулина
Мать ребёнка: Любимова Ненила
Рождение ребёнка
01.09.1820
Дочь: Миногина Марфа
Мать ребёнка: Любимова Ненила
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Варворкина Аксинья
Мать ребёнка: Любимова Ненила
Бракосочетание
18.08.1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Ненила
Смерть
16.08.1855