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Любимовъ Герасимъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Дата смерти

16.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Любимовъ Дмитрий

Мать: Любимова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1808

Сын: Любимовъ Григорий

Мать ребёнка: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Гордеева Анисья

Мать ребёнка: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1812

Сын: Любимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1815

Дочь: Любимова Домна

Мать ребёнка: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1817

Дочь: Любимова Акулина

Мать ребёнка: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1820

Дочь: Миногина Марфа

Мать ребёнка: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Варворкина Аксинья

Мать ребёнка: Любимова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.08.1841

Жена: Панфилова, Любимова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Ненила

Смерть
16.08.1855
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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