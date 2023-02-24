Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения20.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1874
Отец: Дубаев Федот Терентьевич
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
10.11.1896
с.Барановка Хвалынский уезд
Бракосочетание
12.10.1897
с.Барановка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1897
Дочь: Лукерья (Гликерия) Терентьевна
Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1900
Дочь: Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович
Рождение ребёнка
22.06.1902
Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1903
Сын: Сураев Филипп Терентьевич
Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович
Рождение ребёнка
23.08.1906
Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович
Смерть
Неизвестно