Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

20.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1874

Отец: Дубаев Федот Терентьевич

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Пирогов Игнатий Николаевич

с.Барановка Хвалынский уезд
Бракосочетание
12.10.1897

Муж: Сюраев Терентий Федорович

с.Барановка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1897

Дочь: Лукерья (Гликерия) Терентьевна

Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1900

Дочь: Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Сураев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1903

Сын: Сураев Филипп Терентьевич

Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1906

Сын: Сураев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Сюраев Терентий Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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