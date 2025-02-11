Пирогов Игнатий Николаевич
мужской, родился 1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПирогов Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна20.06.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Пирогов Николай Иванович
Мать: не указана
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1896
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно