Пирогов Игнатий Николаевич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Пирогов Игнатий Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Пирогов Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна20.06.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Пирогов Николай Иванович

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1896

Жена: Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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