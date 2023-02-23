Пирогов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогов Николай Иванович

Пирогов Николай Иванович

avatar

Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Пирогов Игнатий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close