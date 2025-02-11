Сураев Иван Терентьевич 22.06.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Сураев Иван Терентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.06.1902, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 13.12.1902, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна20.06.1874 г.р.
Отец
Сюраев Терентий Федорович05.04.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1902

Отец: Сюраев Терентий Федорович

Мать: Сураева (Дубаева) Агриппина Федотовна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.12.1902
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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