Сураев Иван Терентьевич
мужской, родился 22.06.1902, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 13.12.1902, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьСураева (Дубаева) Агриппина Федотовна20.06.1874 г.р.
ОтецСюраев Терентий Федорович05.04.1871 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1902
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.12.1902
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область