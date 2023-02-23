Дубаев Федот Терентьевич
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1874
Дочь: Сураева Агриппина Федотовна
Мать ребёнка: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно