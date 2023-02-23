Дубаев Федот Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубаев Федот Терентьевич

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1874

Дочь: Сураева Агриппина Федотовна

Мать ребёнка: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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